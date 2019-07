PRI, PARTIDO QUE MÁS MEXICANOS GOBIERNA; GANARÁ LA GUBERNATURA EL 2021

Para quienes creen y dicen que el PRI es un partido pequeño que está “en la lona” están más equivocados que nunca; escuchen con claridad: hoy el partido político que más gubernaturas tiene, que más mexicanos gobierna y con más municipios es el PRI y vamos a ganar la gubernatura del Estado en el 2021, aseguró Alejandro Moreno Cárdenas, aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.

En su visita de proselitismo a nuestra entidad, junto con su compañera de fórmula Carolina Giordano Austria, Moreno Cárdenas se reunió con más de tres mil militantes del tricolor en el centro deportivo 20 de Noviembre en esta ciudad, representantes de sectores, de los jóvenes, mujeres, de las organizaciones afiliadas al tricolor y a quienes agradeció su entrega y pidió ser a partir de ahora, los principales promotores de la participación de la militancia.

Enfatizó el PRI necesita de todos, y la convicción de regresar a su origen, un partido que escucha, caminas las calles, abre la puerta a la participación política, y que “sepa ser oposición”.

-Un partido que deje claro que los errores del Gobierno en nada benefician a los mexicanos, que sea combativo, que camine todos los rincones de México, que se convierta en una alternativa para la sociedad y parar lograrlo, hay que regresar y ganar la confianza de la sociedad –indicó y añadió e indicó lo primero es la reconciliación al interior de su Partido porque “hay priistas que se sienten lastimados, utilizados, hechos a un lado, no tomados en cuenta”.

-Hoy el proceso de elección interna es la gran oportunidad para competir, presentar propuestas y proyectos, pero lo más importante, reconstruir la unidad al interior del Partido. El que quiera presidir al PRI debe promover la unidad, convocar al dialogo, enfrentar los desafíos.

Aseguró construirá un proyecto político claro en lo que resta de su campaña que ayude a ganar al tiempo que enfatizó será un proceso abierto, democrático y transparente porque tendrán derecho a votar más de 6.7 millones de militantes, en el que el compromiso de Campeche es poner el ejemplo a nivel nacional.

-Vengo a pedir el apoyo del priismo campechano, con humildad, con respeto y el corazón en la mano; que nos apoyen que nos respalden y el 11 de agosto ganemos contundentemente la elección, pidió. La respuesta fue un coro contundente: “!Vamos a ganar!, ¡Vamos a ganar”.

En este contexto, recordó a quienes dicen que el tricolor es un partido “en la lona”, que gobierno a más de 42.5 millones de mexicanos, es el que más gubernaturas tiene -12- y más municipios -570-.

-¡Decimos a nuestros detractores y opositores que seguimos siendo orgullosamente priistas y que les vamos a ganar!

Manifestó su apoyo a dos figuras políticas importantes en la entidad, el gobernador Carlos Miguel Aysa y el dirigente estatal del PRI, Jorge Lazo Pech y afirmó que con el trabajo del mandatario estatal “el PRI en el 2021 vamos a ganar la Gubernatura”.

Indicó el PRI construyó el siglo XX y hoy los que están en él, construirán el siglo XXI moderno, democrático, competitivo, un partido que abra las puertas a los jóvenes y mujeres y dio a conocer su compromiso de que el Comité Nacional impulsará y respaldará conforme a la Ley y sus estatutos, la igualdad y paridad de espacios de participación política de la mujer, pero, sobre todo, impulsará una agenda prioritaria en el Congreso de la Unión, para de una vez por todas, combatir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, para destacar posteriormente son más profesionales, trabajadoras, honestas y comprometidas, y las que más votan por el PRI.

Moreno Cárdenas manifestó en el PRI no hay indispensables, pero todos son importantes y se debe construir un partido para un México que ha cambiado y que hoy las familias están preocupadas porque no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo, ni oportunidades para los emprendedores.

-Hoy el Gobierno nos ha quedado mucho a deber, porque prometen mucho y no cumplen nada, hoy necesitamos un partido que levante la voz. No necesitamos un PRI mudo, que no hable y no critique.

Se comprometió a recorrer todos y cada uno de los municipios del país una vez que gane la contienda interna porque se requiere un PRI en la calle que escuche a su militancia y advirtió que quien piense que obtendrá una candidatura o cargo de dirigencia yendo a tocar las puertas de las oficinas del Comité Nacional, se equivoca.

Finalmente, reconoció el apoyo de los asistentes, a los que nombró promotores permanentes de cuadros, y les pidió recorrer todos los municipios y fortalecer el proyecto ganador que representa.