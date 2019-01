PRIMARIAS Y SECUNDARIAS BAJO VIGILANCIA MILITAR, EN MORELOS

Desde este lunes, elementos del Ejército vigilan el acceso y la salida de los niños de primarias y secundarias del estado de Morelos, luego de que las autoridades educativas pidieron su auxilio para inhibir conductas ilícitas, informó el encargado de la 24 zona militar, general Armando Gómez Mendoza.

“El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) en unas pláticas que tuvimos nos manifestó la necesidad de seguridad a la entrada y salida de las escuelas porque ellos veían que personas con aspecto no muy grato se acercaban a las escuelas, probablemente a vender cosas que no eran lo mejor para los niños y no nos referimos a los dulces, nos referimos a algún estupefaciente, probablemente, o si no a algunas personas que podrían hacer un acto ilícito ahí”, explicó.

Este lunes se pudo observar como elementos fueron desplegados en distintas escuelas, con el fin de evitar que personas que no están relacionadas con el plantel y los alumnos se acerquen a interactuar con los menores.

Algunos de los padres de familia mostraron extrañeza, pero en otras escuelas fue bien recibida la presencia del Ejercito para vigilar las entradas y salidas de los menores, sobre todo en secundarias donde pandillas amedrentan a alumnos y padres de familia.

“¿Qué le pedimos a los padres? Que nos tengan confianza y que sirva para denunciar. Nuevamente pedimos su denuncia para poder nosotros y junto con el personal de la Policía Estatal atender de manera preventiva, para no llegar a la correctiva, preventiva y atender un probable ilícito que se pueda generar”, afirmó.

Por su parte, el comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, adelantó que ante el crecimiento de los homicidios en la entidad, se lanzará una nueva estrategia de seguridad, pero esto se aplicará en los siguientes días.