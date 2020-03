Primer empleo, prueba de fuego para jóvenes recién egresados

Luego de señalar que uno de los problemas que se enfrentan en la capacitación de los jóvenes, es la actitud en el empleo, Emilio Olivera Novelo, subsecretario de Fomento al Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado indicó hay buena disposición del sector empresarial por participar en su capacitación durante el trabajo.

-El compromiso, el quedarse más de 3, 6 meses, un año en la empresa, es difícil; no con ello decimos que los jóvenes en general estén mal, no. .. lo que queremos destacar es que las características generacionales son muy diferentes a las de hace 20 años.

Manifestó el joven tiene que entender que el primer empleo es una inversión de tiempo y aprendizaje; comprometerse a trabajar, a dar su mejor esfuerzo y ser tolerante a la frustración.

-El poder resistir un fracaso y cómo enfrentar y tener la inteligencia emocional adecuada, pues se busca adquirir una madurez emocional en el trabajo porque el primer empleo tiene que ser una apuesta para seguir creciendo –enfatizó y puntualizó que al salir de una carrera universitaria, no se está listo para trabajar.

Destacó hay muchas Universidad que ya tienen prácticas para los jóvenes pero cuando terminas no entras de lleno al mercado laboral, y hasta ese momento es que se enfrenta al primer problema, por lo que deben verlo como aprendizaje y no tener expectativas salariales altas porque no será el primer empleo el que los lleve al retiro.

Agregó que en el Curso Millenials que imparte la Secretaría se busca transmitir lo que los empresarios esperan de ellos y lo que se demanda en el mercado laboral, las actividades por desarrollar y las que ya están en marcha y poner los pies sobre la tierra.

Finalmente, señaló en el 2019 se impartió este curso a mil 900 jóvenes y se espera superar esta cifra en el año en curso, y se imparte a quienes están por egresar.