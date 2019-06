PRINCE ROYCE CONTINÚA VIVIENDO UN SUEÑO

Luego de diez años de que Prince Royce, cantante de origen dominicano nacido en Nueva York lanzara su primera canción, aún mantiene la emoción y energía de esos primeros pasos que da cualquier artista al inicio de su trayectoria profesional.

Royce ha aprendido a observar y aprender de aquellos a los que más admira —como Daddy Yankee y Marc Anthony— para así lograr una carrera musical exitosa que lo ha llevado a conseguir 12 nominaciones al Grammy.

“Me siento muy orgulloso de lo que he logrado en mi carrera y me siento muy agradecido con los fans y con la gente que ha apoyado mi carrera tantos años. Pienso que es muy difícil crecer con la música, con las modas, con lo que la gente quiere y no quiere escuchar”.

“Cuando miro hacia atrás 10 años, trato de usarlos como ejemplo para ver cómo le hago para que la gente siga escuchando mi música, para que se interese en los cambios de estilo de mi música. Me siento muy agradecido, muy conforme con todo lo que ha pasado en mi vida, es un sueño hecho realidad que todavía estoy viviendo, mantengo esa inspiración que he tenido desde el principio, eso no ha cambiado, con hambre de crecer, de llegar al corazón de la gente y creo que ahora tengo más ganas de seguir haciéndolo”, compartió Royce en entrevista con Excélsior desde Miami, Florida.