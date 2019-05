PROGRAMAS Y APOYOS FEDERALES AÚN NO BENEFICIAN: MEAVE FERNIZA

A medias se encuentra la administración pública federal, con instituciones que aún permanecen acéfalas, reconoció la delegada de la Secretaría de Bienestar, Katia Meave Ferniza, condición que ha afectado la operatividad de los proyectos, pero principalmente a los ciudadanos quienes son los que resienten los atrasos en programas y demás apoyos del Gobierno Federal que todavía no terminan de llegar.

“Es algo que todavía se está reestructurando yo no podría señalar una situación que desconozco, pero hay un equipo que está trabajando, y vamos a explicar para que la conozcan cómo va a ser la nueva forma de trabajo con el gobierno federal”, respondió una vez más la enviada del presidente de la República.

Respuestas a medias sigue proporcionando la delegada, dejando entrever el escaso trabajo que han podido sacar en estos meses al frente de la Secretaría de Bienestar, y es que aceptó que los programas que oferta el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ella coordina en Campeche, no llegaron a todos como se había dicho, pues el censo de bienestar no se aplicó por igual, justificando que fue por que no cuentan con caminos.

“En cuanto al censo de bienestar se hizo un diagnóstico de cualquier habitante, pues incluso puede haber varias familias dentro de una misma vivienda, No queremos un dato que me genere información incorrecta de la materia, algunas de estas zonas no cuentan con caminos o con condiciones que es parte del trabajo que hicieron los servidores de la nación para tratar de llegar a estos puntos en toda la población”.

Por otra parte Katia Meave dijo desconocer cuanto se ahorrará el gobierno federal por despido de trabajadores contratados en un principio de la administración, en diciembre de 2018, pero afirmó que no se tocará a los de base.

“Esto no se aplica para los casos de personas que son trabajadores de base o personas que tienen contrato vigente, se está hablando de casos que hayan sido recientemente contratados, se está haciendo un proceso de reestructuración.