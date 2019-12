PROPONEN DISMINUIR COSTOS DE PROCESOS ELECTORALES

Mónica Almeida López, diputada del PRD propuso ante el pleno de la Cámara de Diputados reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de mejorar el sistema electoral y prohibir emplear recursos públicos para financiar y promocionar a precandidatos, en radio y televisión.

Propone que las precampañas estén dirigidas a la militancia de partidos quienes costearían la selección de sus candidatos y la promoción para ello sería únicamente interna, planteó en un comunidado Almeida López.

La legisladora dijo que el sistema político nacional, en particular su sistema electoral, está alejado del ideal democrático y sus beneficios para la sociedad, por lo que ésta se muestra no sólo desencantada, sino incluso harta y molesta por el derroche de recursos.

En particular señaló a las precampañas electorales y la propaganda en ellas como uno de los factores que sesgan a la democracia, ya que se realizan no sólo hacia los militantes, sino al público en general.

Esto se realiza a través de medios masivos de comunicación a un alto costo, que se traduce en una promoción masiva, y quienes resultan candidatos llegan con ventaja frente a los de otros partidos que no tuvieron la misma oportunidad, algo inequitativo y desleal, comentó Almeida López.

La iniciativa permitirá tener derecho al uso de tiempos en radio y televisión únicamente para campañas constitucionales y no precampañas. Además, estas precampañas no podrán durar más de 30 días cuando haya elección para Presidente de la República y renovación de todo el Congreso, y 20 días cuando sólo se renueve la Cámara de Diputados. Esto significa una reducción del 50%.