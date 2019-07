PROTESTA DE PF NO TIENE FUNDAMENTO, HAY MANO NEGRA: AMLO

El asunto de la Policía Federal no tiene fundamento, aunque “respetaremos el sagrado derecho a manifestarse”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante un video que difundió vía Twitter.

“Hay mano negra en este asunto; esto se manejaba antes desde Bucareli, desde los sótanos de Bucareli, y piensan que va a ser lo mismo, no, no vamos a reprimir, no somos iguales. Se va a resolver este asunto porque no se está cometiendo ninguna injusticia”, aclaró.

“No hay ningún motivo, no es una causa justa, no se está despidiendo a ningún policía federal; lo que está sucediendo es que se están pasando, voluntariamente algunos elementos de la Policía Federal, alrededor de 10 mil, que han pasado la prueba, porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional”, agrega el mandatario.

“No se va a despedir, repito a nadie; es más, ya lo saben, y mantienen sus prestaciones; entonces por qué las manifestaciones, ¿está raro verdad? Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó, se echó a perder”, agregó el mandatario.