Próximo 20 de abril se reanudarán las clases virtuales

Han iniciado formalmente las vacaciones de Semana Santa y en estas próximas dos semanas, docentes, directores y supervisores trabajarán contenidos lúdicos que serán aplicados a partir del 20 de abril cuando se retomen las clases de forma virtual, manifestó el secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis.

Detalló que a partir del próximo lunes, los maestros se encargarán de organizar su plan de trabajo basado en temas de higiene, salud y limpieza en los centros educativos y nutrición, eligiendo contenidos de diferentes televisoras para que haya una dinámica de retroalimentación al volver a las aulas el 39 de abril.

Expuso que en una reunión nacional en la que participaron secretarios de Educación de todo el país, se evaluaron los trabajos realizando en las dos semanas de la contingencia en la que se aplicaron las clases virtuales.

Koh Cambranis recalcó que no se suspenderán las clases, por el contrario serán retomadas desde casa a partir del 20 de abril afirmando que han dado buen resultado y con ello se ha logrado que no los alumnos no presenten atrasos en su aprendizaje.