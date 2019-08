PRUEBA FACEBOOK SU MODO OSCURO

Facebook está trabajando actualmente en el desarrollo de un modo oscuro como parte de su nuevo diseño, por el momento se encuentra en fase de prueba.

La red social de Mark Zuckerberg, tras ya establecer un modo oscuro para su aplicación de mensajería instantánea Messenger, ha decidido expandir este modo nocturno a la app original de Facebook. Forma parte del diseño F5 anunciado por la compañía en su última conferencia anual de desarrolladores.

La bloguera Jane Manchun Wong ha descubierto en el código base de la última actualización de la aplicación de Facebook un modo oscuro que aún está en fase de desarrollo.

Todavía no se sabe cuando Facebook lanzará esta nueva y esperada función ya que Wong ha explicado en una entrada en su blog que solo algunas partes de la app están totalmente adaptadas al modo oscuro.

La joven experta en tecnología -que ya se ha hecho un nombre en el mundo de las filtraciones tecnológicas- ha informado que aún existen apartados donde se puede encontrar texto oscuro sobre un fondo oscuro y viceversa.

El modo oscuro es una tendencia que está establecida en el software de numerosos dispositivos móviles y ordenadores, de forma nativa a través de los sistemas Android, iOS y Windows 10, y gradualmente se está integrando en las propias aplicaciones como Chrome y Twitter.

Facebook is working on Dark Mode for mobile

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 12, 2019