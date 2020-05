Pruebas masivas de Covid-19 no disminuyen la propagación: López Gatell

Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, descartó que en el país se minimice el número de muertos por Covid-19, y llamó a los pobladores que registren síntomas graves acudir de inmediato a un hospital y no esperar a hacerse las pruebas.

“Señor, señora, no espere usted que le hagan la prueba, si usted tiene síntomas de Covid y tiene características que hacen más riesgoso que se complique, ya lo he mencionado: edad, enfermedades crónicas, embarazo. Vaya a atención médica, no buscando la prueba”.

“No se vaya a un laboratorio a que le hagan la prueba, no espere en su oficina a que le hagan la prueba. Lo que necesita es una valoración médica de carácter urgente”, dijo.

Lo anterior, en su comparecencia virtual ante el Senado, donde descartó que la aplicación de pruebas masivas, disminuya la propagación del virus.

El funcionario federal compareció de manera virtual ante senadores de la Junta de Coordinación Política, en la cual legisladores del PAN aparecieron en las pantallas con la leyenda “+Pruebas”, escrita en sus cubrebocas.

López Gatell aseveró que ningún país del mundo sabe realmente cuántos casos de coronavirus hay y que una medida para mitigar la propagación fue el confinamiento.