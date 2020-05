Puertos en Campeche generan 300 millones de pesos: Apicam

La Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam) genera ingresos por el orden de los 300 millones de pesos, resultado de los 17 mil 500 arribos que recibe en los tres Puertos más importantes que tiene como son Carmen, Campeche y Seybaplaya, municipio de Champotón, por ser los que más actividad registran, informó su director Carlos Ortiz Piñeira.

-En el comparativo de 2020 a 2019, en estos meses no hemos visto un descenso significativo en los arribos. El año pasado terminamos con 17 mil 500 arribos, y esperamos tener el mismo número este año; el último mes que analizamos fue abril y las cifras son similares a las del año pasado.

-La Administración genera sus propios ingresos, estimados en 300 millones de pesos anuales, que se destinan al pago de sueldos, las obras en Puertos y la operación de éstos –indicó y agregó no se puede pensar que no habrá efectos económicos adversos pero confiamos que con las estrategias que tomamos y los lineamientos federales de mantener abiertos los Puertos, la afectación no será mayor. Los arribos mensuales oscilan entre los mil 200 y mil 500 que son menores durante la temporada de nortes.

Por último, puntualizó en el caso del Puerto de Seybaplaya, se dan arribos pero no de personal, solo se realizan actividades de carga y descarga de equipos, por lo que el riesgo es menor, empero, se contrata personal médico, hay personal que ayuda con filtros permanentes y se aplican todos los protocolos a la tripulación.