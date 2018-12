QUE ALEXIA PAREDES SIEMPRE SÍ SERÁ LA PRÓXIMA REINA DEL CARNAVAL

Tal como se dijo en redes sociales, Alexia de Jesús Paredes Buenfil, será la Reina del Carnaval de Campeche 2019, anuncio en el que se argumentó que por respeto a la Ley de Transparencia, no se podían dar a conocer los nombres de las otras dos chicas que formaron la terna finalista que surgió de más de 15 jovencitas interesadas en participar en la selección.

De igual manera, a pesar de asegurar que la entrega de recursos por parte del Ayuntamiento de Campeche a los Reyes del Carnaval de Campeche en su edición 2019 y de los Reyes Infantiles, sería de manera transparente, el director de Turismo y Cultura de la Comuna campechana, Saúl Ancona Salazar, se negó en reiteradas ocasiones a especificar algún monto que recibirían los soberanos para luego afirmar que recibirían todo el apoyo logístico “y financieramente necesario”, pero de acuerdo a la Hacienda Pública Municipal, para la próxima fiesta carnestolenda.

Lo anterior en conferencia de prensa en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, en la que estuvieron presentes Luis Felipe Palomo Nava, subdirector de Carnaval y Fiestas Tradicionales y de Fomento Artístico y Elizabeth Mérida Puerto, coordinadora del Carnaval, en la que el funcionario municipal también desmintió las declaraciones del vocero de la Comuna, quien aseguró había una cláusula de confidencialidad en el contrato que deben firmar los soberanos, la que dijo se trata de una “cláusula de responsabilidad”, porque la Ley de Transparencia no permite cláusulas de ese tipo.

¿Qué debe ser confidencial? ¿No se supone que es una fiesta de los campechanos, que deben saber el esfuerzo que se hace?

-No es un contrato que tenga cláusula de confidencialidad, es de responsabilidad. No puede ser de confidencialidad como lo está firmando con el Municipio de Campeche, es el sector gubernamental y por la ley de Transparencia no podemos hacerle firmar un convenio, un contrato con cláusulas de confidencialidad. Nunca ha tenido una cláusula de confidencialidad –dijo.

Dijo también “necesitan” hacer un presupuesto con racionalidad, pues hay muchos conceptos –no precisó cuáles-, y pidió reservar el tema de los montos que se van a aplicar, pero que será “el adecuado, asequible y racional” para que además de ser una fiesta para los campechanos, tenga proyección nacional.

Dijo será 60 por ciento menor en comparación con el Carnaval de Campeche 2018 en términos generales.

Sobre los ingresos que recibirá la Comuna de los patrocinadores, así como por la venta de cerveza, los toldos, renta de sillas, de espacios en el Corso y Bando, Ancona Salazar se comprometió a que, “seguramente en un par de semanas” enseñaría a los periodistas el presupuesto, así como los ingresos que genere a la Comuna esta importante festividad.

Finalmente, el Rey el Carnaval, José Ángel Sosa, aseguró que firmarán el contrato que les dé la Comuna, al tiempo que dijo no se puede esperar que de la capacidad económica de los Reyes se pretenda sufragar todos los gastos que se generen, por lo que desde hace diez meses trabaja en su proyecto y lo promociona para obtener apoyo económico.