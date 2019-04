QUE AYUNTAMIENTO Y CFE RESUELVAN SU PROBLEMA, PIDE ABOGADO

“Si el Ayuntamiento de Campeche y la Comisión Federal de Electricidad tienen un problema que lo resuelvan y dejen de afectar a los ciudadanos, pues hay ocasiones que apagan la luz de las calles y avenidas poniendo en riesgo a los campechanos”, consideró el presidente del Colegio de Profesionales en Derecho, Francisco Portela Chaparro.

“Los ciudadanos no tenemos por qué vernos afectados con los cortes que nos hace la Comisión Federal de Electricidad, porque nosotros estamos pagando en nuestro recibo de luz una cuota de alumbrado público, entonces si hay un problema entre el Ayuntamiento y la CFE que lo resuelvan pero que dejen de afectar a los ciudadanos”.

Portela Chaparro aseguró que los campechanos están en su derecho de denunciar las irregularidades de la CFE por estar pagando el servicio y no tenerlo, pero también exigir al Ayuntamiento que coloque focos que funcionen y que las calles puedan estar bien iluminadas.

Dijo que la comuna deberá ponerse las pilas y consultar ante la Procuraduría Federal del Consumidor las multas de la CFE y cobrarlas para que no haya motivo de que se desatienda a los campechanos, y que se elimine de una vez por todas las excusas y conflictos entre la comisión y el Ayuntamiento.