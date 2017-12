REAL MADRID-PSG EN OCTAVOS DE FINAL DE CHAMPIONS

Los partidos Chelsea-Barça, Real Madrid-PSG y Sevilla-Manchester United resultarán choques de trenes en los octavos de final de la Champions League, que se disputarán entre febrero y marzo de 2018

El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, celebrado en Nyon el 11 de diciembre, dejó a los tres representantes españoles emparejados con rivales durísimos.

La suerte deparó los siguientes cruces: Juventus vs Tottenham Hotspur; Basilea vs Manchester City; Porto vs. Liverpool; Sevilla vs. Manchester United; Real Madrid vs. París Saint Germain; Shakhtar Donetsk vs. AS Roma;

Chelsea vs. FC Barcelona; Bayern Munich vs. Besiktas.

Los partidos de ida se jugarán los días 13 y14, y 20 y 21 de febrero en el estadio de los equipos mencionados en primer lugar. La vuelta será los días 6-7 y 13-14 de marzo

La final de la Liga de Campeones de la UEFA se jugará en Kiev el próximo mes de mayo

LLEGA EL MADRID A ABU DHABI

El Real Madrid aterrizó en Abu Dhabi procedente de Madrid tres días antes de su estreno en la Copa Mundial de Clubes de EAU 2017. El equipo blanco se medirá el miércoles 13 de diciembre al Al Jazira local en la segunda semifinal del certamen.

Luego de sus exitosos resultados en las ediciones 2014 y 2016, los merengues llegan como vigentes campeones con la intención de coronarse por tercera vez -segunda consecutiva- en la máxima competición de clubes.

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, premio The Best 2017, y la moral por todo lo alto después de su última victoria en liga ante el Sevilla, el primer paso del gigante europeo tendrá lugar frente a la gran revelación del campeonato hasta la fecha. El poder ofensivo del Real Madrid contra la ilusión de un firme Al Jazira, capaz de haber eliminado al experimentado Auckland City y al campeón asiático Urawa Red Diamonds manteniendo el arco a cero.