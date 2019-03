RECIBIDAS ESTE 2019, 30 DENUNCIAS EN FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

A menos de tres meses de que iniciara el 2019, se han interpuesto ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 30 nuevas denuncias contra funcionarios y ex funcionarios municipales y estatales por probables comisiones de delitos, puntualizó el Fiscal Anticorrupción, José Ángel Paredes Echavarría.

“Aproximadamente en lo que va del año llevamos poco más de 30 denuncias que hemos recibido entre carpetas auxiliares y carpetas de investigación, estamos en el trámite de todas ellas, unas ya siguen un proceso y otras han sido derivadas a los Órganos Internos de Control de las áreas correspondientes para determinar si existe la posibilidad de que se haya cometido el delito”.

Señaló que la Fiscalía a su cargo sigue 92 carpetas de investigación que se han recibido desde su creación en enero del año pasado, y hasta el momento solo se ha llevado un caso a juicio.

“77 de las carpetas están en trámite, el resto se han concluido, tenemos un poquito de todo, tanto funcionarios como ex funcionarios, y como ya saben, no podemos dar detalles para no entorpecer el proceso”.