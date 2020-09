Recolectarán computadoras y televisores para niños de escasos recursos

Decenas de niños en el estado no han podido llevar sus clases a distancia por no contar con una televisión, radio, teléfono celular o computadoras, lo que ha provocado que abandonen sus estudios, por ello el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciará una campaña de recolección de estos equipos que darán la oportunidad a niños y jóvenes de no truncar sus sueños y ejercer su derecho a la educación.

El secretario General de la Sección 4 del SNTE, Moisés Más Cab, detalló que los días lunes, miércoles y viernes se instalarán módulos de acopio en todos los municipios del Estado en el que los ciudadanos que tengan la posibilidad regalen uno de estos equipos a quienes más lo necesitan.

Se pretende que el próximo 5 de octubre, Día mundial del docente, se realice la primera entrega de los aparatos con el que se dará la oportunidad de continuar sus estudios a decenas de menores.

Moisés Mas Cab dijo que este donativo hará la diferencia en muchas familias para que los niños y niñas puedan continuar estudiando pues hay quienes no cuentan ni siquiera con una televisión lo que podría truncar los estudios de decenas de menores