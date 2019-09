¡RECORTES FEDERALES AFECTARÁN A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO!

Los recortes presupuestales en materia de educación para el 2020 impactará el programa Escuelas de Tiempo Completo, adelantó el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, explicando que todavía no se confirma si estas medidas afectarán los 600 centros educativos que llevan en programa actualmente o solo a algunos.

“No sabemos si sería una reducción general del programa o en particular algún componente, pues tiene tres componentes básicos que es el pago de compensaciones a docentes, la alimentación y el pago de apoyo a las escuelas como autonomía curricular, será importante saber si se va cargar la reducción a todos”.

Comentó que en términos generales la reducción es un hecho, y lamentó que se esté dando un retroceso al existir la posibilidad de dejar fuera a las escuelas secundarias que también fueron consideradas en el programa de alimentación, lo que había sido un gran logro para muchas familias.

Recapituló que con el programa de Escuelas de Tiempo Completo Campeche creció considerablemente, no solo en educación sino en el tema de alimentación de los niños, sobre todo los de escasos recursos.