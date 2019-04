REFORMA EDUCATIVA SERÍA AVALADA EN PERIODO EXTRAORDINARIO: DIPUTADOS

Ante la falta de acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los diputados federales no descartan convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones después del 30 de abril para avalar la reforma educativa.

Mario Delgado, coordinador de Morena, advirtió que no planteará un plazo para su aprobación para no generar presiones indebidas, por lo que no se tiene fecha definida.

“La regla es muy clara: vamos a agotar las mesas de diálogo y negociación, tanto con los maestros como con los distintos grupos parlamentarios. Entonces, el consenso que necesitamos es mucho mayor, incluso al que podríamos tener en la mayoría en las cámaras, tenemos que incluir a todos para asegurarnos que ahora sí le vamos a dar la vuelta al tema educativo en el país”, destacó.

René Juárez, coordinador del PRI, aseguró que se llegará irremediablemente a un Periodo Extraordinario de Sesiones para llegar con los máximos consensos.

“Vamos a llegar irremediablemente, hay cosas que uno las olfatea y las percibe, a eso vamos a llegar irremediablemente. Pero no hay que tratar de sacar en condiciones de adversidad algo que se puede construir, no pasa nada una semana más o una semana menos. Serenos morenos”, comentó.

Por su parte, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, resaltó que su bancada está lista para la discusión de la reforma, pero sin sujetarse a chantajes de distintas expresiones.