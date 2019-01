REFORMA PARA GUARDIA NACIONAL ES INNECESARIA, SEÑALAN ACADÉMICOS

Académicos e investigadores advirtieron que es innecesaria la reforma constitucional que dará vida a la Guardia Nacional.

Javier Hurtado González, presidente del Colegio de Jalisco, señaló que no se necesita reformar la Constitución para que el Ejército y la Marina sigan combatiendo al crimen organizado, por lo que pidió a los legisladores crear una policía de élite federal intermedia entre Policía de Seguridad Pública y Policía Militar.

“El objetivo es que sea capaz de dar una respuesta contundente al crimen organizado y a la delincuencia organizada. Pero, las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, sí deben seguir combatiendo a la delincuencia organizada, concretamente al narcotráfico, porque ese atenta contra el Estado, con los objetivos y fines del Estado mexicano y de cualquier Estado”, resaltó.

Patricia Olamendi de la Red Nacional de Refugios, externó su preocupación por la situación que México enfrenta en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas las cuales podrían agudizarse con la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos, urgió a la capacitación de los elementos policiales estatales y municipales, ya que, se ha implementado el sistema penal acusatorio, pero dejado a un lado la capacitación al primer respondiente, al primer policía que tiene contacto, efectivamente, con quien comete el delito.

“Hoy ocupamos, efectivamente, a las Fuerzas Armadas en labores de abatimiento al crimen. Pero una puesta a disposición no lo hace el Ejército, no lo hace la Secretaría de Marina, se le pasa al policía estatal o municipal, cuando él no intervino y ahí viene abajo el asunto y eso nos genera más delincuencia”, subrayó.