REGRESA A MÉXICO CHRISTINA AGUILERA CON SU GIRA THE X TOUR

La cantante Christina Aguilera anunció que tras finalizar su residencia exclusiva en Las Vegas y después de sus fechas en Europa, regresará a México como parte de su The X Tour a México, para ofrecer tres conciertos exclusivos.

Primero, subirá al escenario del Auditorio Citibanamex de Monterrey, Nuevo León, el 3 de diciembre; luego visitará Guadalajara el 5 de diciembre para presentarse en el Auditorio Telmex y finalmente llegará a la Ciudad de México para cantar en el Palacio de Deportes el 7 de diciembre.

La preventa para comprar los boletos se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre, mientras que la venta general arrancará el 20 de septiembre.

MEXICOOOOOOOO!!!!!! It’s official… I’m bringing #TheXTour your way! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 You can get your tickets next week. Pre-sale Sept 18th and 19th. On sale Sept 20th. Let’s do this! 🖤 pic.twitter.com/EcVe9txzQt

— Christina Aguilera (@xtina) September 13, 2019