REGRESA SELENA GOMEZ, ANUNCIA NUEVO SENCILLO

Selena Gomez está de regreso con un nuevo disco, después de cuatro años de ausencia en la música. Y, de lo poco que hemos podido ver en su look, Gomez apuesta por un perfil al natural, donde las ondas en el cabello no dejan de estar presentes, además de una carga de recuerdos de infancia e inspiración desde el alma en black & white.

Gomez publicó lo que sería el título de su primer sencillo: Lose you to love me, en su cuenta de Instagram, seguido de la tentativa fecha de lanzamiento (octubre 23). Junto a esta información, la cantante subió una fotografía de su rostro (en blanco y negro), sin una gota de maquillaje, y con una melena al viento con ondas. Así, Selena se une a la lista de celebridades que apuestan por los looks al natural.

Gómez, que no ha lanzado un álbum desde Revival, entusiasmó a sus seguidores desde hace un par de días cuando subió una melancólica fotografía de su rostro en blanco y negro. En la foto, se veía a la cantante con la mirada a lo alto, un look natural, junto a un breve texto que sería, aparentemente, parte de la letra de su nuevo sencillo: “Todos los lentes color de rosa distorsionado”.