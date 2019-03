¡REPROCHAN A ELISEO REDUCCIÓN DE ESPACIOS EN EL SAINZ DE BARANDA!

Acusando al alcalde Eliseo Fernández Montufar de no tomar en cuenta sus necesidades de venta, comerciantes del Mercado Principal “Pedro Sáinz de Baranda” se manifestaron una vez más por la reducción de los espacios donde exponen sus productos.

“No podemos ni poner nuestra mercancía, la masa la tenemos amontonada no hay donde pasar, tenemos diez años aquí, y si me van a levantar mis productos que me los paguen porque no es justo que nos hagan esto, donde nos vamos a meter para poder vender”, manifestó doña Margarita Chablé.

Los comerciantes comentaron que se les ha amenazado con aplicarles multas de hasta 500 pesos si no respetan los cambios que ha aplicado el gobierno del panista Eliseo Fernández Montufar.

“Si sacamos el huacal nos van a multar con 500 pesos, donde vamos a sacar nosotras los 500 pesos para pagarlo, nos levantamos a las 3 de la mañana para poder venir a ganar unos cuantos pesos y ahora nos amenazan, estamos arrepentidos de haber apoyado a Eliseo porque muchos aquí lo apoyaron”, sostuvo la señora María Moo.