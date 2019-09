RESOLUCIÓN DE CONFLICTO LIMÍTROFE, TAREA DE LA SCJN

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, Miguel Ángel Chuc López, señaló que el Poder Judicial sólo puede participar en el conflicto limítrofe, como asesor del Gobierno del Estado, pues el análisis u resolución del conflicto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Poder Judicial no tiene competencia en la cuestión jurisdiccional, en términos de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la determinación de límites lo atiende el Congreso de la Unión, por un lado, el Constituyente permanente que puede modificar la Carta Magna en un momento, y para dirimir las controversias está la Suprema Corte de Justicia, puntualizó.

No formamos parte de ésta Comisión -formada por el Gobierno del Estado-, pero estaremos atentos a cualquier tipo de invitación desde la opinión jurídica pueda requerirse por parte de los integrantes del Poder Judicial, determinaremos alguna Comisión del pleno del Tribunal para apoyar en caso de que se nos requiera.

A pregunta expresa, recordó que este caso ya se había finiquitado, y consideró este nuevo conflicto entre Quintana Roo y Yucatán no pone en riesgo los límites territoriales de nuestra Entidad.

-Esos antecedentes en tiempos anteriores han sido objeto de estudio y, sobre todo, las manifestaciones históricas que en su momento el Ejecutivo tuvo cuando delimitó los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, son muy claros.

-Creo que lo viable es que todo se ventile a través de la mediación, de la conciliación entre representantes de las entidades que consideren tener alguna razón, manifestó.

-Llevarlo a Tribunales, al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, como ahora, sin lugar a duda, la.expectativa de su servidor es que se aplicará el derecho y se reconocerán todos los derechos que hasta ahora tiene Campeche.

Chuc López indicó que la vista que se le da a Campeche como tercero interesado, será para defender su soberanía y las delimitaciones que marca la Constitución y los antecedentes históricos cuando se formó Campeche.

Finalmente, manifestó que más que válida, es un derecho que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia determinar si es o no procedente, para entrar a su estudio.