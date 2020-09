Responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ya están en la cárcel

En la reunión con los padres de los 43 normalistas, las autoridades federales informaron que las personas que participaron y están vinculadas a la llamada verdad histórica en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, hace casi seis años, están bajo proceso penal y en la cárcel.

La Jueza Segundo de Toluca en procesos penales le otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) 25 órdenes de aprehensión en contra de personas de “estructura alta” y que se están realizando los trabajos policiacos para lograr la ubicación de esas personas.

También les informaron que hasta el 2 de septiembre pasado, en la Barranca de La Carnicería, donde en noviembre de 2019 se encontraron los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, los investigadores de la FGR localizaron otros restos óseos que se suman a otros que ya tenían y que con ello se abrirán nuevas carpetas para su investigación.

Sobre las 46 órdenes de aprehensión que el abogado Vidulfo Rosales había dicho en la víspera no se habían obsequiado por parte de un juez federal, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, señaló que en la reunión les informaron que no se negaron, que están en proceso, pero dijo que no les informaron cuántas se han obsequiado.

Tras la reunión, el vocero de los padres de los 43 dijo que regresan a sus lugares “tranquilos, porque sigue avanzado la investigación y vamos a llegar a la verdad, no se va a detener ni la investigación ni las búsquedas”.

Por su parte, la FGR informó que en lo que se refiere a la afirmación del abogado Vidulfo Rosales, en el sentido de que no se habían obsequiado las 46 órdenes de aprensión, señaló que se otorgaron 34, principalmente en contra de policías municipales en Iguala y Cocula.