Restricción de viajes no esenciales entre México y EU podría extenderse

En un video el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dio a conocer que la restricción de los viajes no esenciales entre Méxic, y Estados Unidos, que fue impuesta para prevenir contagios de coronavirus, podría extenderse por más tiempo.

A través de su cuenta de Twitter, precisó que la medida fue tomada a mediados de marzo y extendida en abril. Sin embargo, ahora que está por finalizar el plazo (19 de mayo), “podría ser extendida de nuevo”.

Señaló que dentro de los viajes no esenciales se encuentran las visitas familiares, viajes recreativos o para realizar compras.

Invitó a la ciudadanía a estar atentos de los anuncios publicados en la página y redes sociales de la Embajada y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos durante los próximos días.

Añadió que se siente preocupado y decepcionado de los ciudadanos, de ambos lados de la frontera, que no respetan el confinamiento y hacen caso omiso a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

May 14, 2020