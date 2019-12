Retirar la laicidad sería un retroceso: PT

El Partido del Trabajo mantiene la postura de que el país necesita un estado laico, como el que tenemos en la actualidad; la iniciativa que presentó una legisladora de Morena no debe aceptarse, no debe aprobarse porque sería un retroceso, manifestó Antonio Gómez Saucedo, dirigente estatal de ese instituto político.

-Lo que le corresponda a cada una de las entidades religiosas tendrá su ámbito muy particular. No es una propuesta adecuada, que no va en el sentido del proyecto de la 4T y esperamos que los legisladores federales, inviten a quien presentó la propuesta, a que la retire.

A pregunta expresa en el sentido de que esta iniciativa pasa por encima de la Constitución, Gómez Saucedo dijo “pudiera plasmarse como una buena intención, pero, efectivamente, nuestras leyes, nuestra Constitución y una lucha muy fuerte que se dio para lograr separar a la Iglesia del Estado, no se puede permitir un retroceso en esta época”.

-Sería un grave error retroceder en este sentido; esperamos que inviten a retirar la propuesta antes de que pase a discusión al pleno –insistió.