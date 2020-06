Retiro del subsidio a combustibles por incremento a Bienpesca: Uribe Haydar

Raúl Uribe Haydar, secretario estatal de Pesca, aseguró, el Gobierno del Estado no está para intervenir –a favor- en empresas privadas, luego de que el Gobierno de México eliminó los subsidios en combustibles tanto diésel marino como gasolina, insumos indispensables para la pesca de altura y de ribera.

El funcionario estatal consideró que el retiro de estímulos a la pesca para la adquisición de combustible, se debe al aumento al presupuesto que ejercerá Bienpesca pues indicó de 300 millones de pesos, pasó a más de mil 300 millones de pesos.

-La determinación es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es una determinación de crédito fiscal que se les daba de diésel marino y no solo afecta a los camaroneros de Campeche, también a pesca de altura, atuneros de todo el país, sector en el que se invertían mil 600 millones de pesos y a camaroneros 180 millones de pesos en todo el país.

No obstante, concordó con los productores en que se requieren precios competitivos en combustibles, empero, apuntó los armadores no dejan de ser empresarios y reiteró el Gobierno no está para intervenir en las empresas privadas; “nosotros estamos para hacer las condiciones de que, pues, obviamente siga produciendo Campeche”.

Uribe Haydar deslindó al Gobierno del Estado pues indicó entre sus atribuciones no está controlar los impuestos que generan los combustibles, tampoco controla el expendio de gasolina y de energéticos.

-Lo que hoy pedimos a la Federación es que se vea reflejado siempre en la gente y, al parecer, esto va en consecuencia de la ampliación que tiene el Bienpesca este año, en donde han pasado de 300 millones a mil 300 millones de pesos en el apoyo directo al pescador.

Dijo se hizo un censo en todo el estado en las comunidades pesqueras por parte de Conapesca y la Secretaría de Bienestar y dar apoyos a gente ligada al sector, en los próximos días e indicó no hay reglas de operación, solo el censo y no se está tomando en cuenta los certificados a bordo, solo el reconocimiento general de quienes están en el mar “sean legales o personas que no tienen permiso”.