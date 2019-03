¡RETROCESO! ESTANCIAS INFANTILES AHORA SERÁN PARTICULARES

Estancias infantiles operarán de manera particular, con cuotas que van desde los 800 hasta mil 200 pesos mensuales, ante el recorté de subsidios que hiciera el Gobierno Federal, lo que a decir de las integrantes del Comité de Estancias, representa un retroceso a la educación inicial de 12 años.

“Se está retrocediendo 12 años a lo que se había logrado a través del programa de estancias infantiles y esto por supuesto nos lesiona, no solo a nosotras como encargadas sino a los padres de familia, por ello queremos continuar trabajando ahora de manera particular, pero llamados a las autoridades a entablar una mesa de diálogo para plantearles la situación”, señaló Landy Vivas Carrillo.

Por su parte, la maestra Susy Blanquero Caamal manifestó que “va ser un servicio de tipo particular que implica que ya no tenemos nada que ver directamente con instancias, que nosotros somos un servicio particular como cualquier empresa y negocio que se establezca pero que cuidamos la parte formativa de estancias infantiles”.

Las integrantes del comité aseguraron que han perdido al 50 por ciento de sus alumnos, y diariamente cierran entre 3 y 4 estancias por falta de subsidio.

“El 80 por ciento continuamos haciendo la labor el servicio para los niños, lo que queremos es que los padres de familia con el subsidio que el presidente les está generando nos cumplan con la normatividad de darnos a las estancias infantiles para continuar brindando el servicio”, comentó Anita Martínez González.