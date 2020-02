Revela Demi Lovato cómo podría formar su familia

Tras superar sus problemas de adicción, la cantante Demi Lovato realizó impactantes confesiones durante una entrevista en la que señaló, podría estar con una mujer e incluso formar una familia.

Cabe mencionar que la cantante no ha pasado su mejor etapa en cuestiones del amor, ya que hace unos meses se difundió la noticia sobre la ruptura de su relacion.

Durante una reciente entrevista con Andy Cohen, la artista rompió el silencio y habló con toda sinceridad sobre su perspectiva en las relaciones.

Pero lo que impactó más de sus declaraciones fue que reveló que podría formar una familia aunque no sea al lado de un hombre, incluso aunque no tenga pareja, asimismo señaló “podría ser con una mujer”.

“No sé cómo será mi futuro. No sé si voy a tener hijos este año o en 10 años. No sé si lo haré con una pareja o sin ella, porque las mujeres no necesitan pareja”, concluyó diciendo la artista.