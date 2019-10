REVELAN FECHAS DE LANZAMIENTO GLOBAL DEL MIUI 11

El pasado septiembre, Xiaomi India anticipó que durante octubre ofrecerían más información sobre el lanzamiento global de MIUI 11, la última versión de su capa de personalización de Android. El fabricante cumplió con su promesa y finalmente revelaron las fechas en que comenzará el despliegue mundial. Eso sí, será por etapas, y cada una incluirá diferentes dispositivos.

Los listamos a continuación:

Fase 1, del 22 al 31 de octubre

POCO F1

Redmi K20

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

Fase 2, del 4 al 12 de noviembre

Redmi K20 Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi Note 4

Redmi Y1 y Y1 Lite

Redmi Y2

Redmi 4

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MAX 2

Fase 3, del 13 al 29 de noviembre

Redmi Note 6 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi Note 8

Fase 4, del 18 al 26 de diciembre

Redmi Note 8 Pro

Es importante mencionar que la llegada de MIUI 11 no asegura que los equipos se actualicen a Android 10. Pese a que no se han incluido algunos modelos como el Mi 9 Lite o el MI MIX 3, eso no significa que se quedarán fuera del soporte. Seguramente en las próximas semanas se actualizará el listado para mostrar otros terminales.

Entre las novedades más importantes de la capa de personalización, destaca la introducción del modo oscuro, el cual cambiará los colores de la interfaz para facilitar la lectura durante la noche. Además, permite ahorrar batería en los teléfonos con pantalla OLED. En general, presume un aspecto más minimalista y unifica sus propuestas de productividad en un mismo lugar.

MIUI 11 ofrecerá un botón para ocultar la publicidad y navegar sin distracciones. Al igual que el bienestar digital de Android 9, ahora será posible analizar el tiempo que hemos pasado en la pantalla, siendo posible limitar el uso de algunas aplicaciones.