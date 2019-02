REVELAN NUEVAS FOTOGRAFÍAS DE LA ATMÓSFERA DE JÚPITER

La NASA publicó este lunes nuevas fotografías de la atmósfera del planeta Júpiter. En las imágenes publicadas por la agencia espacial se muestra las características de la atmósfera del hemisferio norte del planeta.

Unas nubes arremolinadas rodean una característica circular dentro de una zona de corriente en chorro llamada ‘Jet N6’.

Juno tomó la fotografía cuando realizaba su décimo octavo vuelo, cercano al quinto planeta del Sistema Solar el pasado 12 de febrero.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) indicó que la imagen se capturó mientras la nave se encontraba a 13 mil kilómetros de las cimas de las nubes del “gigante gaseoso”.

El científico ciudadano Kevin M. Gill creó la imagen mediante el uso de datos del generador de imágenes JunoCam de la nave espacial.

