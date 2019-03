REVELAN NUEVOS POSTERS DE SPIDER MAN: FAR FROM HOME

Los fanáticos del ‘Hombre Araña’ fueron sorprendidos este lunes, luego que fueran revelados los nuevos pósters de ‘Spider-Man: Far From Home’, película protagonizada por el actor Tom Holland.

A través de la cuenta oficial de la cinta en Instagram, Marvel Studios y Sony Pictures compartieron las imágenes que resultan bastante reveladoras y nos muestran donde ocurrirá la trama.

Es así que los afiches muestran al superhéroe arácnido cerca al Parlamento de Londres en Inglaterra; a los canales de Venecia, en Italia, y a la puerta de Brandenburgo, en Berlín (Alemania).

En “Spider-Man: Far From Home” (“Spider-Man: Lejos de casa” en español), Peter Parker (Tom Holland) y sus amigos viajarán a Europa dentro de su plan de estudios.

Sin embargo, las ‘vacaciones’ del héroe arácnido serán interrumpidas por Nick Fury (Samuel L. Jackson), quien le pedirá que lo ayude a descubrir el misterio detrás de unas extrañas criaturas que están causando desastres naturales y destrucción en el ‘Viejo continente’.

La aparición del actor Jake Gyllenhaal como ‘Mysterio’ en “Spider-Man: Far From Home”, que se estrenará el próximo 5 de julio, ha generado gran expectativa pues no se sabe si será enemigo de Spider-Man o su aliado.