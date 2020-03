Rihanna se une al combate contra el coronavirus

Rihanna se une a otras celebridades y decidió donar cinco millones de dólares, a través de su fundación Clara Lionel Foundation, para ayudar a combatir el coronavirus.

Su objetivo pes que ciertas comunidades que se encuentran en alto riesgo tengan más equipo médico y suplementos para hacerle frente a esta pandemia.

“Hemos respondido al Covid-19 donando 5 millones de dólares para preparar a las comunidades más vulnerables con medicina, equipo y acceso a alimentos”, dieron a conocer a través de sus redes sociales.

Las otras celebridades que han donado dinero para combatir este virus son: Blake Lively, Ryan Reynolds, Kim Kardashian, Kanye West, Lady Gaga, Chiara Ferragni, Justin Timberlake y Miley Cyrus.

We’ve responded to COVID-19 by distributing $5 million to @PIH @DirectRelief @FeedingAmerica @rescueorg @WHO & #Barbados to prepare communities w/ critical protective gear, medical supplies, equipment and access to food across multiple regions. #CLF #HealthcareHeroes 📷: @PIH pic.twitter.com/DVfSqw6gQK

— Clara Lionel Fdn (@ClaraLionelFdn) March 21, 2020