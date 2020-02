Roger Waters regresa a México con su gira This Is Not A Drill

El músico británico Roger Waters se presentará por cuarta vez en la Ciudad de México, ahora con su tour “This is not a drill” el próximo 7 de octubre en el Palacio de los Deportes. OCESA dio a conocer el concierto que promete la transformación del “Domo de Hierro” en un escenario central de 360º.

Con este anuncio, quien fuera el genio creativo de Pink Floyd demuestra que nuestro país es uno de sus lugares predilectos para tocar su música, regresará a la Ciudad de México para dar un concierto que forma parte de su gira mundial This is Not a Drill, que hasta el momento tiene un total de 31 fechas confirmadas en Canadá, Estados Unidos y ahora México.

En sus redes sociales, el músico dio a conocer la noticia con una fotografía en la que aparece el nombre del tour, la fecha y lugar del concierto en la capital, algunos elementos distintivos y revela que para su presentación se instalará un escenario 360º.

Ocesa detalló que el concierto se realizará el próximo 7 de octubre a las 20:00 horas y la venta de boletos al público en general comenzará el 10 de febrero a través de Ticketmaster y la taquilla del recinto.