Rosario Piedra, titular de la CNDH, denunció amenazas de muerte en su contra

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denunció que fue víctima de amenazas de muerte a través de mensajes y llamadas telefónicas, por lo que ya interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En breve conferencia de prensa, manifestó que estas acciones que recibió fue ante la investigación que realizan sobre el presunto asesinato de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Detalló que el pasado 8 de junio recibió amenazas de más de 100 números telefónicos de distintas partes de la República.

“Quiero señalar que tuvo que ver la atracción del caso de Giovanni López, también por eso recibí amenazas y donde me decían que no me metiera con el gobernador, cuando yo estoy investigando un caso, yo no he señalado ahorita a nadie, se está investigando muy seriamente y vamos a seguir adelante con esta investigación”, declaró.

“No vamos a tolerar que en este país siga imperando la impunidad (…) por eso lo denuncié penalmente y ya está en manos de la justicia y la justicia sabrá lo que tendrá que hacer”, declaró Piedra Ibarra.