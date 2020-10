¡Salinas Pliego regalará un millón de pesos! Aquí todos los detalles

La mañana de hoy viernes el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, publicó en su cuenta de Twitter que va a regalar un millón de pesos y para obtenerlos tienes que descargar la app de Banco Azteca.

En dicha publicación, el mepresio pidió a los usuarios de la red social que lo ayudaran a saber cómo iba a repartir el dinero por medio de una encuesta donde las opciones eran las siguientes:

1,000 de $1,000

200 de $5,000

100 de $10,000

“#BuenosDíasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien😌. Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos 😎, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguela a su cel)”, escribió.

Los usuarios rápidamente comenzaron a votar y a preguntar cómo sería el concurso, a lo que Salinas Pliego respondió: “yo les voy a platicar en persona qué hacer…paciencia”.