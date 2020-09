Samuel García dona BMW para apoyar a niños con cáncer

Me decidí a vender mi BMW y donarlo todo a quimioterapias y becas.

BMW por quimioterapiasNuestro paso por este mundo debe dejar huella, no hay nada más preciado y satisfactorio que la ayuda al prójimo; la sonrisa y alegría de un niño no tienen comparación. Ayer después de visitar a las asociaciones Manitas Pintando Arcoíris y Apadrina un Niño, asistí al festejo de cumpleaños del pequeño Emmanuel, un guerrero de 11 años que lucha todos los días por combatir el cáncer. El festejo organizado por sus papás fue una rodada de carros deportivos (le gustan mucho los carros). Llevé mi BMW, que tenía 2 años sin tocarlo. Tras observar todo el amor y la dedicación con la que las encargadas, enfermeras y madres de familia se desviven por estos pequeños angelitos, sorteando las carencias y las dificultades, me decidí a vender mi BMW y donarlo todo a quimioterapias y becas.Hoy que son momentos difíciles, en donde la crisis ha tocado la puerta de muchos mexicanos, no podemos seguir con lujos banales; ayer conviví con niños que lo único que quieren es vivir, con padres que sufren porque están desesperados por medicamentos para sus hijos y con personas comprometidas con el bienestar de los demás, es por eso, que decidí vender mi carro y donar todo a causas nobles.Vamos a apadrinar a niños y niñas que han estado esperando su medicamento. Estos angelitos tienen una misión en la vida y quiero apoyarles en hacer sus sueños realidad, la vida les tiene mucho camino por delante. Samuel García Senador de Nuevo León

