SCJN, CON QUÓRUM SUFICIENTE PARA FUNCIONAR: CHUC LÓPEZ

No tengo elementos para considerar los motivos de la renuncia del Magistrado Eduardo Medina Mora, ya la aceptó la Presidencia de la República y solo es esperar se dé el trámite correspondiente, pero lo importante es que no afecta la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló Miguel Ángel Chuc López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

-Lo que sigue es el trámite correspondiente para suplir al Ministro y no debe causar preocupación alguna en la ciudadanía –dijo, ante las notas que hablan de un depósito millonario en dólares a su nombre, y si esto despierta suspicacias entre la población sobre si éste es el motivo de su salida.

-Eso solo él lo puede explicar, y que la Secretaría de Hacienda a través de su área de inteligencia detectó algunos movimientos de carácter bancario en donde se involucra una cuenta del Ministro y eso lo supimos a través de los medios… queda en la absoluta facultad este órgano de Hacienda de poderle dar continuidad si hay irregularidades en esos movimientos.

-La decisión de renunciar es propia del Ministro, no la ha hecho público y no he visto haya dado una razón; podemos tener miles de suspicacias pero lo importante es que con su ausencia no deja de funcionar la Suprema Corte de Justicia, hay un quórum establecido en la propia Legislación y no creo se lleve mucho el trámite para que se nombre a alguien más.