SDR COMBATIRÁ VARROA, REPRESENTA SERIO PELIGRO PARA PRODUCCIÓN DE MIEL

Al señalar que los ácaros como la varroa, son más dañinos que el escarabajo, contrario a lo que piensan los productores de miel, Óscar Romero Rojas, director de Apicultura de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado, señaló se buscan recursos para trabajar en su combate y evitar la baja de colmenas.

-Lo que ha hecho el escarabajo es “asustar” a los productores más que causar daño a la actividad, por lo que aquí lo importante es que los apicultores hagan un buen manejo de sus apiarios; las afectaciones a las colmenas se presentan cuando el productor no sabe cómo manejarlo, por lo que les brindamos apoyo para hacerlo.

-Si es un productor que cambia reinas, da mantenimiento a sus equipos, alimenta bien a sus abejas, que sabe hacer sus divisiones, prácticamente no tiene problemas con el escarabajo –afirmó y argumento este insecto no causa ningún problema aunque también advirtió no significa que no pueda comprometer la producción de miel.

-El escarabajo de la colmena llegó a la península de Yucatán hace aproximadamente cinco años y estas región sigue siendo, en su conjunto, el primer productor del dulce en el país, eso quiere decir que el escarabajo no ha causado problemas.

Por último, comentó que la “africanización” de las abejas, de los apiarios, ayuda al control pues aunque enjambra, “es muy productiva y limpia y ha convivido con el escarabajo; ambos vienen de África por lo que genéticamente tienen explícito lo que tienen que hacer y no hay razón para temer al escarabajo”.