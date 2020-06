Se burlan de Eiza González, culpa a AMLO por asesinato de Giovanni López

Eiza González se lanzó nuevamente en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, esta vez hizo responsable al Mandatario de la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, sin embargo usuarios se mofaron de la actriz.

“Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió??? @lopezobrador_”, escribió González en Twitter.

Algunos cibernautas respondieron a favor de la actriz, pero muchas personas señalaron que la responsabilidad era del gobernador de Jalisco.

Tras los múltiples comentarios, la actriz de “Bbay Driver” contestó a las críticas:

“Cuando un tema escala a nivel nacional como tal. No solo queda a nivel estatal. La brutalidad policiaca es un problema que le incumbe al gobierno, y porque no se le puede cuestionar al gobierno? Por algo pagan impuestos. No quieren sentirse protegidos? Es un problema importante”.