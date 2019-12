SE INCENDIA PLANTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN BARCELONA

Fuerte incendio se registró en una empresa de reciclaje de disolventes ubicada en la localidad barcelonesa de Montornès ha llevado, lo que llevó a Protección Civil a activar el Plan de Emergencias Químicas de Cataluña y aconsejar a los vecinos de la zona (más de 35.000) que se queden “confinados” en sus casas.

El incendio, de grandes dimensiones, provocó una gran columna de humo que se pudo observar desde varios kilómetros.

Protección Civil informa que afortunadamente, no se han registrado heridos ni muertos relacionados con el incendio. Los servicios de emergencias han pedido a los vecinos de las cercanas poblaciones de Montornès, Montmeló, Martorelles y Vilanova del Vallès -todas ellas situadas en el cinturón industrial de Barcelona- que no se acerquen al polígono industrial Can Bosquerons (Montornès) y que se encierren en sus casas si notan molestias por el humo.

Piden a ciudadanos que se refugien en el primer edificio que encuentren si están en la calle, parar los sistemas de climatización, hacer un seguimiento de la salud de personas mayores, niños o con problemas respiratorios, evitar acceder a subterráneos y partes bajas de los edificios o estar al tanto de posibles restricciones en el consumo del agua del grifo.