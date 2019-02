SE MANIFIESTA VIUDA EN LA FISCALÍA EXIGIENDO JUSTICIA

A las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGECAM) se manifestó con pancartas y lonas la señora Maurilia Caamal Damián acompañada de sus familiares y abogado, exigiendo que se continúe su proceso y pueda recibir parte de las propiedades que dejó su cónyuge, señalando que hace dos años que se dejó el caso y tiene temor de que prescriba el asunto.

Este martes doña Maurilia acusó a un juez y una fiscal de permitir el uso de documentos falsos, violando su derecho patrimonial, por lo que ejerciendo presión a la autoridad judicial, acudió a las instalaciones de la fiscalía reclamando justicia y que se continúe el asunto.

Dijo que no pide quedarse con todo, sino que se le tome en cuenta a ella y a los tres hijos que tuvo con el difunto, y es que señaló que ya se han vendido dos de las cuatro propiedades, presuntamente con documentos falsos.

“Temo que el caso prescriba y me quede en la calle como ya estoy, no quiero recuperar estas cuatro propiedades solo quiero que me hagan justicia y que estos predios se dividan entre mis 10 entrenados, mis tres hijos y yo, que me den lo que por ley me corresponde”.