¡SE MANIFIESTAN! COMISARIOS EXIGEN A ELISEO CUMPLA CON APOYOS

Comisarios de las comunidades del municipio de Campeche se manifestaron contra el alcalde de Campeche, Eliseo Fernandez Montufar, a quien acusaron de no aportar el 25 por ciento de apoyo para la adquisición de sus insumos agrícolas.

Visiblemente enojados subieron hasta la Secretaría del Palacio Municipal intentando hablar con el edil y pedirle una explicación del por qué se niega a apoyarlos, cuando cada año se recibe está aportación.

“Únicamente el Gobierno del Estado aportó su 25 y nos dijeron que nosotros tenemos que poner el 75 que porque el municipio se negó a proporcionar el 25 por ciento que cada años da, es injusto que no se apoye a los que más lo necesitamos y cuando en otras administraciones se ha dado”, resaltó el comisario de Chiná, Héctor Novelo Valladares.

Pidieron que las autoridades municipales expliquen que hacen con los impuestos de los ciudadanos puesto que a seis meses de que Eliseo Fernández tomara el cargo como alcalde no han visto apoyos.

“Porqué no lo dan, no se vale no apoyar al campesino que es el que lo necesita, donde está el logo que dice gobierno que cumple, nosotros representamos a cientos de agricultores y necesitamos llevar una respuesta para ellos”, acotó.