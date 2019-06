SE MANIFIESTAN JÓVENES EN CONGRESO LOCAL, EXIGEN FUENTES DE EMPLEO

Jóvenes de la Península de Atasta y San Antonio Cárdenas se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir que se exhorte al Gobierno Federal a que dé las oportunidades de empleo a quienes están recién egresados de las universidades, que como a ellos, les han negado la oportunidad por no tener experiencia.

“En la Península de Atasta sabemos que hay dos plantas que producen empleo, y no puede ser posible que estemos en nuestro propio pueblo y no nos den la oportunidad, entonces que somos para el Gobierno Federal, no nos dan razón, fuimos a Cantarel y no nos dan respuesta, solo porque no somos nadie, no puede ser posible que nos traten de esa manera”, manifestó Alexander Heredia May.

Dijo que entre las personas que buscan trabajo han ingenieros especialistas en diversas áreas, pero no son contratados por su falta de experiencia, y amenazaron que si el Presidente de la República no les da una solución, bloquearán calles.

“Nosotros tuvimos un dialogo con la licenciada Katia y lo único que nos dijo es ahí lo veremos y hasta ahora no hay respuesta y lo que nos hizo lo llevaremos al presidente para que vea a quien dejó aquí, si quiere el presidente que nos volvamos delincuentes nos volveremos delincuentes, si quiere que seamos criminales vamos a hacerlo”.

Afirmó que han sido sobornados, aunque no dio detalles de por quién, explicando que se les ofreció dinero por tratar de mantener en silencio esta situación.

“Nos sentimos decepcionados por el señor presidente, le dimos el voto de confianza, nuestros padres nos dieron estudios, hicieron su esfuerzo, yo soy Técnico en energías renovables y actualmente soy vendedor de agua, no me da pena, es un empleo digno pero no es el caso, como jóvenes profesionistas tengamos una mejor calidad de vida en nuestro trabajo pero no se nos ha dado la oportunidad”, señaló Juan Marcos Chablé Salvador.