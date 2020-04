Se manifiestan locatarios en Mercado Principal por cierre de comercios

Exigiendo que se les permita reabrir sus puestos, locatarios del Mercado principal “Pedro Sainz de Baranda” se manifestaron en la Subdirección de Mercados donde declararon que la crisis que viven es insostenible y requieren de estás fuentes de empleo.

Reprocharon al subdirector de mercados que no estén haciendo las gestiones para darles una opción a todos aquellos comerciantes que por su giro no están considerados como de primera necesidad y que por lo tanto no se les han permitido abrir sus puestos al servicio del público.

Sin embargo, el representante del ayuntamiento se deslindó de está situación y pidió a los locatarios recurrir al Gobierno del Estado por lo que ante la falta de respuesta de la Subdirección de Mercados acudieron al Palacio Estatal a solicitar algún apoyo al igual que todos los sectores que han resultado afectados por la cuarentena.

Los locatarios manifestaron que no cuentan con el recurso suficiente para dar de comer a sus hijos y esposas, por ello se han visto en la necesidad se tener que exigir un apoyo o bien que se planteen nuevas estrategias que lee permitan laborar.