Se registra nuevo incendio en el puerto de Beirut, a un mes de la explosión

El pánico se vuelve a desatar en Beirut, Líbano, debido a que registró nuevamente un fuerte incendio en un almacén de aceites y neumáticos en el mercado libre de impuestos del puerto de dicho lugar.

El Ejército libanés confirmó que el incendio está en un almacén donde se colocan aceite y neumáticos en la zona franca del puerto y agregó que los bomberos están en el lugar para sofocar las llama.

Por su parte, el responsable de la Cruz Roja libanesa, George Kettaneh, ha asegurado que no se teme que el incendio provoque una nueva explosión y que no hay heridos, aunque sí algunas personas que sufren consecuencias leves por inhalación de humo.

And this again shows how huge the blaze is – taken by @timourazhari driving down the main road in front of the port #beirut pic.twitter.com/cMZeOdzcaE

— Bel Trew (@Beltrew) September 10, 2020