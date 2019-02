SEAN PENN PODRÍA ESTAR EN PELIGRO, ASEGURA

El actor Sean Penn confesó que “no puede asegurar nada” respecto a la posibilidad de que ‘El Cartel de Sinaloa’ pueda hacerle daño.

Vía entrevista con Charlie Rose para el programa ’60 Minutos’ de la cadena CBS, indicó que el Gobierno mexicano “claramente estaba muy humillado por la noción de que alguien lo encontrara antes que ellos. Bueno, nadie lo encontró antes que ellos. Nosotros no somos más listos que la DEA ni que la inteligencia mexicana. Tuvimos un contacto mediante el cual pudimos facilitar una invitación”, sostuvo.

En la entrevista, el periodista Charlie Rose le preguntó a Penn si considera que el Gobierno mexicano divulgó la reunión ‘El Chapo’ Guzmán para culparlo y ponerlo en riesgo.

“Sí”, respondió Penn, y agregó que las autoridades mexicanas animaron al Cártel de Sinaloa a ponerle en la mira. Y aunque dijo que no teme por su vida, admitió que no puede decir con certeza que su vida no esté en peligro.