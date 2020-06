Secretaria de gobernación no utiliza cubrebocas porque está “blindada con nanomoléculas de cítricos”

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no utiliza cubrebocas porque está “blindada con nanomoléculas de cítricos”, comentó el día de ayer en una entrevista para W Radio.

Al ser cuestionada sobre porque no utiliza cubrebocas para protegerse del covid-19, la funcionaria comentó que el trabajo no lo usa pero al salir a la calle sí.

Además comentó sobre “unas gotas de una chica que es una maravilla, inteligentísima, ingeniera biomedica, que hace tiempo trae este producto de las nanomoléculas de cítricos, que penetran en los virus y deshacen la capa de grasa que tiene el virus y al deshacer la capa penetra en el virus y o mata”.

“Ya se lo mandé a Omar y lo sacó en un twitt. Y también se las mandé al gobernador de Tabasco y Querétaro, que tuvieron covid”, comentó la funcionaria.

Sé que a muchos les llamaron la atención las gotas "mágicas" que me regaló mi maestra @M_OlgaSCordero. Para todos los que me preguntaron son nanoparticulados en gotas con extractos cítricos, terpenos, flavonoides, naranjina y vitamina C. ¡Saludos!

— Omar Fayad (@omarfayad) April 1, 2020