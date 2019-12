SECTOR EMPRESARIAL CUMPLIRÁ CON EL PAGO DE AGUINALDOS

Pese a la difícil situación económica prevaleciente, el sector empresarial cumplirá con la responsabilidad legal de pagar una de las prestaciones más importantes para los trabajadores, como lo es el aguinaldo, respetándose los tiempos que marca la ley, manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Víctor del Río R. de la Gala.

-El reporte que tengo es que la obligación se cumple –indicó-.

-Los empresarios son conscientes de que deben cumplir con esta y otras prestaciones de ley, lo tienen bien analizado, por lo que se programan para hacerlo, hacen un esfuerzo para ello –puntualizó.

Indicó el plazo vence el próximo viernes 20 de diciembre y señaló que no hacerlo, los puede hacer sujetos de sanciones, aunque dijo desconocer cuáles pudieran ser.

-Hasta el momento no tengo ningún dato de que no se pague esta prestación, aunque todos los años puede haber habido problemas para las empresas y esto no es de ahorita, pero, el reporte que hay es que las empresas cumplen con sus obligaciones, hay autoridad que está muy pendiente de ese tema con los tiempos que marca la ley.

-La obligación se cumple, y las empresas deben tener perfectamente analizado y organizado este asunto para hacerlo –finalizó.