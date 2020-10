Secuela de Avatar revela a la nueva villana

Se dieron a conocer nuevos detalles de la trama de una de las secuelas de Avatar, esto gracias a las fotos publicadas en redes sociales. La última de ellas corresponde a la actriz Edie Falco, que podría ser la nueva gran amenaza para Jake Sully y su familia Na’Vi.

La imagen fue publicada por la cuenta de Twitter oficial de Avatar, y en ella se muestra al personaje de Falco, una nueva marine que posiblemente hará de archienemigo de los habitantes de Pandora, como ya hiciese en la primera entrega el personaje de Stephen Lang.

En el tuit se describe al personaje como la general Ardmore, la nueva jefa de actividades de la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos) en Pandora, que son los encargados de obtener el precioso ‘unobtanium’, el recurso natural por el que se comenzó toda la guerra entre la humanidad y los Na’Vi en la primera película.

Here’s a behind the scenes still of Edie Falco as General Ardmore, the new head of RDA activity on Pandora. pic.twitter.com/USCULPvGfd

— Avatar (@officialavatar) October 19, 2020